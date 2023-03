Scherma: Cdm spada. Cinque azzurri in gara a Buenos Aires

Oltre a Cimini, si qualificano Balzano, Di Veroli, Cuomo e Armaleo Buenos aires (ITALPRESS) – Nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires sono cinque gli atleti azzurri a qualificarsi per il tabellone principale da 64. Oltre al già qualificato per diritto di ranking Gabriele Cimini, dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per la giornata clou di domani anche Marco Balzano, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo. Grazie ai turni del tabellone preliminare si è aggiunto a loro Filippo Armaleo che nel match decisivo ha sconfitto il compagno di nazionale Enrico Piatti. Out nell'incontro decisivo per la qualificazione Federico Vismara, Andrea Vallosio e Daniel De Mola. Eliminati nel tabellone da 128 Giulio Gaetani e Giacomo Paolini. Oggi, a partire dalle 13 ora italiana (finale prevista intorno a mezzanotte), la giornata dedicata al tabellone principale da 64 della prova individuale. La tre giorni argentina si concluderà domenica con la gara a squadre con l'Italia del ct Chiadò rappresentata dal quartetto composto da Gabriele Cimini, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo. Sempre oggi, a Budapest, fase clou della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile con otto azzurri in pedana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Mar-23 10:40