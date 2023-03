Tennis: Torneo Miami. Sabalenka e Bencic al terzo turno

La bielorussa batte Rogers, la svizzera elimina Fernandez MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka approda al terzo turno del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La tennista bielorussa, testa di serie numero 2, ha sconfitto nella notte italiana la statunitense Shelby Rogers per 6-4 6-3. Avanza anche la svizzera Belinda Bencic, nona forza del seeding, che ha regolato con un doppio 6-1 la canadese Leylah Fernandez. Altri risultati di secondo turno: Frech (Pol) b. Andreeva (Rus) 4-6 6-1 6-1 Kvitova (Cze, 15) b. Noskova (Cze) 6-3 6-0 Vekic (Cro, 22) b. Brengle (Usa) 4-6 6-4 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Mar-23 09:03