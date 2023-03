Calcio: Amichevoli. Marocco ancora super, Brasile battuto 2-1

In campo a Tangeri anche gli 'italiani' Amrabat, Cheddira e Ibanez ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l'onda lunga del Mondiale qatariota per il Marocco. In un'amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri, la selezione magrebina ha sconfitto il Brasile per 2-1 con le reti di Boufal (29') e Sabiri (79'); di Casemiro (67') il gol del momentaneo pareggio per la Selecao. Due 'italiani' in campo nei 22 titolari: il centrocampista della Fiorentina Amrabat per il Marocco, che nella ripresa ha utilizzato l'attaccante del Bari Walid Cheddira, e il difensore della Roma Roger Ibanez per il Brasile. Amichevole nella notte italiana anche allo Sky Stadium di Wellington, dove la Nuova Zelanda ha superato la Cina per 2-1. I padroni di casa, dopo un rigore fallito da Greive al 33', passano al 42' con un autogol di Zhu Chenjie; nella ripresa, raddoppio di Garbett all'81' e definitivo 2-1 al 92' di Ba Dun. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 10:32