Calcio: Bayern, Kimmich “Nagelsmann non aveva spogliatoio contro”

"Abbiamo vinto poche partite in campionato ma eravamo ancora in corsa su tutti i fronti" BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Il mister non aveva lo spogliatoio contro. Ho vissuto altri cambi di allenatore ma in questo caso non parlerei di giocatori scontenti". Dal ritiro della nazionale tedesca, Joshua Kimmich parla dell'esonero di Nagelsmann e 'smentisce' la tesi della dirigenza, che aveva fatto capire come qualcosa si fosse incrinato nel rapporto fra il tecnico e la squadra. "La ragione sta nel fatto che abbiamo vinto poche partite – le parole di Kimmich alla 'Zdf' – Siamo in corsa su tutti i fronti ma in Bundesliga non abbiamo avuto un buon cammino ultimamente, vincendo solo cinque partite delle ultime dieci". Nelle scorse ore anche Goretzka aveva preso le difese di Nagelsmann mentre la rivista "Kicker" sottolinea il silenzio dei 'senatori' Neuer e Muller. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-23 17:57