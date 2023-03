Calcio: Lecce. 6-0 nel test con la Primavera, tripletta di Strefezza

In gol al Via del Mare per i giallorossi anche Gonzalez, Di Francesco a Cassandro LECCE (ITALPRESS) – Questa mattina, al Via del Mare, test in famiglia per il Lecce con la formazione Primavera 1. Assenti, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali Banda, Ceesay, Colombo, Falcone, Gallo, Gendrey, Hjulmand, Helgason e Voelkerling, anche Umtiti, Blin e Oudin che hanno usufruito di un permesso. Assente anche Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Questa la formazione di mister Baroni: Bleve (1'st Brancolini), Cassandro, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Gonzalez, Askildsen, Maleh (13'st Lemmens), Strefezza (27'st Baschirotto), Di Francesco, Pezzella. Il test in famiglia è terminato 6-0, con reti nel primo tempo di Gonzalez e Di Francesco, tripletta di Strefezza e gol di Cassandro nella ripresa. La ripresa della preparazione è fissata per mercoledì pomeriggio all'Acaya Golf Resort & SPA. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Mar-23 14:15