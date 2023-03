Calcio: Mancity. Foden operato appendicite, salterà sfida con Liverpool

Il club: "Non è certo, in questa fase, per quanto tempo non sarà a disposizione" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Phil Foden, dopo essere stato operato a Londra per appendicite acuta, lascia il ritiro dell'Inghilterra. Il centrocampista del City farà ora il suo rientro a Manchester per iniziare la riabilitazione. Foden "non sarà disponibile per la partita di Premier League di questo fine settimana in casa contro il Liverpool e non è certo in questa fase per quanto tempo non sarà a disposizione", ha scritto il City in una nota. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 26-Mar-23 17:18