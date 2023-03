Calcio: Milan. Kalulu lascia Francia U.21 per problema muscolare

Il giovane difensore rossonero sarà sottoposto domattina a ulteriori accertamenti MILANO (ITALPRESS) – Nuova tegola per il Milan di Stefano Pioli. A causa di un problema muscolare al polpaccio, Pierre Kalulu ha lasciato il ritiro della nazionale francese under 21. A rimpiazzarlo, in vista dell'amichevole di martedì a La Rabine contro i pari età della Spagna, sarà Ismael Doukouré (Strasburgo). Il 21enne difensore di origini congolesi, cresciuto nell'Olympique di Lione, è a Milanello dal 2020 e con la maglia dei campioni d'Italia ha collezionato 68 presenze e tre reti. Domattina si sottoporrà ad accertamenti per stabilire l'entità dell'infortunio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 11:41