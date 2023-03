Ciclismo: Gand-Wevelgem. Laporte conquista la 85^ edizione

Il francese arriva a braccetto con Van Aert, che gli 'cede' il successo WEVELGEM (BELGIO) (ITALPRESS) – Christophe Laporte ha vinto la 85esima edizione della Gand-Wevelgem, classica belga del pavè di 260,9 chilometri con partenza da Ypres e arrivo a Wevelgem con tre volte il Kemmel da superare. Il corridore francese della Jumbo-Visma ha avuto il via libera dal suo compagno di squadra e di fuga Wout Van Aert: i due giungono assieme mano nella mano al traguardo e il belga 'cede' il successo al transalpino, che subentra nell'albo d'oro all'eritreo Biriam Girmay. Caduta e ritiro per Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers): il piemontese, in una giornata condizionata dal maltempo, ha sbattuto il ginocchio sull'asfalto senza riportare danni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 17:05