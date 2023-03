Ciclismo: Volta Catalunya. Classifica a Roglic, ultima tappa a Evenepoel

Lo sloveno battuto in volata a Barcellona proprio dal rivale belga BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto la classifica finale della Volta a Catalunya. Nella settima e ultima frazione della corsa spagnola del WorldTour, la Barcellona-Barcellona di 142 chilometri, successo per il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), che ha regolato in una volata a due proprio Roglic. Terzo a 53" lo spagnolo Marc Soler (Uae Team Emirates), quinto e migliore degli italiani Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a 58". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 15:01