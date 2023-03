Italia chiude da protagonista i Mondiali di winter triathlon

Ancora un oro e un argento, Giubilei: "Una stagione magica" SKEIKAMPEN (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Sandra Mairhofer e Franco Pesavento hanno ribadito lo strapotere dell'Italia ai Mondiali di Winter Triathlon vincendo l'oro nella Mixed Relay e conquistando il titolo iridato davanti a Norvegia e Romania. Ma non solo: Riccardo Giuliano ed Emilia Monica Cappelletti hanno arricchito il medagliere conquistando l'argento Junior. La gara è stata vinta dalla Norvegia e la medaglia di bronzo è andata alla Svezia. Il bilancio finale della trasferta norvegese, per gli azzurri, è assolutamente lusinghiero: quattro ori, tre argenti e due bronzi. "Il miglior epilogo possibile per una stagione magica per il Triathlon italiano – commenta il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – Tanti titoli iridati e continentali, ma anche tanti podi, per un'Italia che si conferma nazione al vertice del movimento mondiale. Desidero ringraziare l'area tecnica federale, gli atleti e le società che sono dietro al lavoro quotidiano e che, grazie ad un lavoro di squadra sempre più premiante, hanno determinato questo straordinario risultato. Voglio anche ricordare il lavoro svolto per la diffusione di questa disciplina fantastica, con il nostro Circuito nazionale invernale e il lavoro portato avanti durante tutto l'anno". – foto ufficio stampa Fitri – (ITALPRESS). glb/com 26-Mar-23 16:32