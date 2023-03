Mancini “Non manca autostima, batteremo Inghilterra a Wembley”

Il ct della Nazionale: "Con Malta tutto da perdere, massima concentrazione" ROMA (ITALPRESS) – "Queste sono partite in cui c'è tutto da perdere, quindi bisogna avere la massima concentrazione: i tre punti sono importanti e non dobbiamo prendere alcun rischio". Parla chiaro il ct della Nazionale Roberto Mancini a poche ore dalla sfida con Malta, secondo match valido per le qualificazioni a Euro2024 dopo quello perso a Napoli al debutto con l'Inghilterra. "Quando si giocano delle partite e qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa migliorare – sottolinea il coach azzurro in un'intervista esclusiva FIGC – ma poi si vedono nel modo giusto cose che nemmeno in panchina si riescono a giudicare. Ci sono state cose buone con qualche errore: se riusciamo a fare quanto fatto nei primi 15' e per tutto il secondo tempo, credo avremo delle grandi soddisfazioni". Mancini si dirà questa sera soddisfatto "se andremo via da qui con i tre punti, che con Malta valgono come con l'Inghilterra". Nell'undici azzurro ci saranno dei cambi "perché la partita con gli inglesi è stata faticosa, però non credo ai ragazzi manchi un po' di autostima. Quando si giocano partite così impotanti, capita di perdere dopo aver battuto tante volte l'Inghilterra, che non ha avuto una grande supremazia. Alla fine non è un stato un risultato giusto ma va accettato, andremo a vincere a Wembley". L'ex mister di Lazio e Inter si sente "tranquillo, mancano ancora sette partite, tutte difficili, e avremo modo di rifarci". Se in gruppo Spinazzola ha festeggiato i 30 anni, il giovane Rategui ha superato il primo test con la Nazionale: "Sì, ha confermato le impressioni che avevamo ma ha bisogno di tempo, non è semplice essere catapultato dall'Argentina in Italia in quattro giorni". Sul ricorso agli oriundi, Mancini ricorda che "è cambiato il mondo, abbiamo perso una percentuale enorme di italiani nel nostro campionato. Lo fanno tutte le nazionali, non bisogna scandalizzarsi: speriamo di avere tanti giocatori in Italia ma in questo momento è difficile". Dall'under 21 tante indicazioni positive: "Ha giocatori bravi che potrebbero essere già con noi, ma anche loro hanno delle partite importanti e devono qualificarsi per le Olimpiadi. Anche per giugno non sarà così semplice ma vedremo come fare". L'inserimento dei giovani nella Nazionale campione d'Europa prosegue: "Non è semplice, ne abbiamo inseriti tanti dopo l'Europeo. Sono calciatori con grandi prosepttive ma è anche importante che possano giocare nei loro club". Mancini concorda anche con l'analisi fatta da Arrigo Sacchi su 'La Gazzetta dello Sport': "Che i club debbano puntare sui giocatori italiani, visto che ci sono, è certo. E' una certezza anche che un ct non abbia tempo per allenarli: è praticamente impossibile visto che spesso abbiamo tre partite ogni dieci giorni". Mancini, infine, lascia la porta aperta a Zaniolo, che, sbarcato al Galatasaray, ha ammesso di puntare ad esserci alla Final Four di Nations League: "Non è stato convocato perché ha giocato poco. E' nel nostro radar come altri che non sono qui. Sanno che ritorneranno, dipende da loro: Zaniolo è un giocatore di grande qualità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 12:16