Motomondiale: Gp Portogallo. Acosta vince in Moto2, terzo Arbolino

Seconda piazza per l'altro spagnolo Canet, quarto il poleman ceco Salac PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Pedro Acosta, con il tempo di 36'04"193, ha vinto nella Moto2 il Gran Premio di Portogallo, disputato a Portimao. Lo spagnolo della Kalex ha prevalso sul connazionale Aron Canet di 1"358. Ottimo terzo posto per l'italiano Tony Arbolino a 4"460. Quarto il ceco Salac, che partiva in pole position, più staccati gli altri: quinto Gonzalez a più di 8", sesto Dixon, settimo Lowes, ottavo Arenas a 12"270, nono Chantra e decimo Alcoba che ha chiuso a 13"840 dal vincitore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 26-Mar-23 14:07