Rugby: Sei Nazioni donne. Azzurre sconfitte 22-12 dalla Francia

Esordio combattuto, a Parma, per le giocatrici allenate da Raineri. PARMA (ITALPRESS) – Esordio con sconfitta per l'Italrugby femminile nel Sei Nazioni 2023. A Parma, le azzurre del ct Raineri si sono arrese alla Francia per 22-12. Sotto la pioggia dello stadio "Lanfranchi", Giordano e compagne sono uscite dal campo a testa alta, riducendo sensibilmente il gap sofferto contro le francesi in ottobre nei quarti di finale dei Mondiali vedendo sfumare nel finale, sotto la pressione delle transalpine, il punto di bonus difensivo. Domenica prossima 2 aprile la seconda giornata del TikTok Women's Six Nations: Italia in campo a Northampton contro l'Inghilterra. ITALIA VS FRANCIA 12-22 MARCATRICI: p.t. 7' cp. Bourdon (0-3); 22' m. Franco tr. Sillari (7-3); 25' m. Vernier (7-8); 33' m. Arbez tr. Bourdon (7-15); s.t. 8' m. D'Incà (12-15); 35' m. Boujard tr. Tremouliere (12-22). ITALIA: Ostuni Minuzzi; Muzzo (24'-32' pt. Barattin), Sillari, Rigoni, D'Incà; Madia (12' st. Barattin), Stefan; Giordano (cap), Franco (25' st. Locatelli), Sgorbini; Duca, Fedrighi (9' st. Tounesi); Gai (17' st. Seye), Vecchini, Turani (32' pt. Maris). Allenatore: Raineri. FRANCIA: Boulard; Manet, Menaget M. (30' st. Dupouy), Vernier, Boujard; Arbez (17' st. Tremouliere), Bourdon (37' st. Chambon); Escudero, Gros (26' st. Picut), Berthomieu (10' st. Hermet); Forlani, Feleu M.; Khalfaoui (20' st. Bernadou), Sochat (37' st. Doman), Deshaye (1' st. Lindelauf) Allenatore: Ortiz. ARBITRI: Cogger-Orr (Nuova Zelanda). Calciatrici: Bourdon (Francia) 2/4; Sillari (Italia) 1/2; Tremouliere (Francia) 1/1. Cartellini: 28' pt. giallo Boujard (Francia). TikTok Player of the Match: Vernier (Francia). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 26-Mar-23 18:33