Tennis: Torneo Miami. Medvedev al terzo turno, Tiafoe per Sonego

Il russo liquida Carballes Baena, Hurkacz vince maratona record con Kokkinakis MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Daniil Medvedev avanza al terzo turno nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista russo, testa di serie numero 4, ha liquidato lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-1 6-2. Maratona record tra Hubert Hurkacz e Thanasi Kokkinakis: il polacco, ottava forza del seeding e vincitore del titolo nel 2021 battendo in finale Jannik Sinner, ha salvato cinque match point prima di sfiancare l'australiano per 6-7(10) 7-6(7) 7-6(6) dopo tre ore e 31 minuti di gioco. Sarà infine Frances Tiafoe l'avversario dell'azzurro Lorenzo Sonego al terzo turno: lo statunitense, numero 12 del tabellone, ha piegato il qualificato giapponese Yosuke Watanuki per 6-7(5) 7-6(3) 6-4. Altri risultati di secondo turno: Adrian Mannarino (Fra) b. Ben Shelton (Usa, 32) 6-4 3-6 6-1 Gregoire Barrere (Fra) b. Cameron Norrie (Gbr, 11) 6-3 6-2 Karen Khachanov (Rus, 14) b. Tomas Martin Etcheverry (Arg) 6-1 3-6 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 11:12