Tennis: Torneo Miami. Trevisan piega Liu e sbarca agli ottavi

La toscana supera in rimonta in tre set la statunitense, ora la sfida a Ostapenko MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Martina Trevisan sbarca agli ottavi di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La tennista toscana, testa di serie numero 25, ha piegato in rimonta al terzo turno la statunitense Claire Liu con il punteggio di 4-6 7-5 6-4, al termine di una 'battaglia' durata 3 ore e 17 minuti. Tra l'azzurra e il traguardo dei quarti di finale di un Masters 1000 c'è solo la lettone Jelena Ostapenko, 24esima forza del seeding e campionessa al Roland Garros nel 2017. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. Altri risultati di terzo turno: Mertens (Bel) b. Martic (Cro, 29) 6-4 6-3 Rybakina (Kaz, 10) b. Badosa (Esp, 21) 3-6 7-5 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Mar-23 10:44