Calcio: Conte saluta Tottenham “Grazie per aver condiviso mia passione”

"Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore". Antonio Conte, il giorno dopo la risoluzione consensuale del contratto, attraverso i suoi canali social ha voluto salutare il Tottenham e il suo pubblico. "Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome – scrive ancora il tecnico salentino – Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Mar-23 19:21