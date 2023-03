Calciomercato: Eintracht, anche Roma sulle tracce di Ndicka

Il difensore francese è in scadenza a fine stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Anche la Roma si inserisce per Evan Ndicka. Il 23enne centrale francese è in scadenza a fine stagione con l'Eintracht Francoforte e, stando al "Mundo Deportivo", sarebbe da tempo nel mirino del Barcellona che punta ad assicurarselo a parametro zero. Ma i giallorossi sono pronti a sfidare i blaugrana: Josè Mourinho ha chiesto al club di rinforzare la squadra per poter ambire a qualcosa di più in campionato e avrebbe indicato fra i giocatori di suo gradimento proprio Ndicka, per il quale avrebbero effettuato dei sondaggi anche altri club come Psg, Betis, Siviglia, Juve, Inter, Milan e Liverpool. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Mar-23 16:59