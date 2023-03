Calciomercato: Napoli. Dall’Inghilterra “Chelsea vuole Osimhen”

I Blues pronti a offrire 100 milioni di sterline LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Aurelio De Laurentiis ha messo in chiaro che non vuole privarsi dei suoi big a meno che non arrivi una proposta "indecente". E tale potrebbe essere quella del Chelsea che, stando a "Football Insider", avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione Victor Osimhen. Il tecnico Graham Potter ha bisogno di rafforzare la potenza di fuoco dei Blues e vorrebbe un centravanti di sicuro affidamento come il nigeriano del Napoli, per il quale i Blues potrebbero mettere sul piatto 100 milioni di sterline, che al cambio fanno oltre 113,5 milioni di euro. È chiaro che, mancando la qualificazione alla prossima Champions, la strada si farebbe in salita ma questo non impedirebbe ai Blues di provarci, con Pierre-Emerick Aubameyang – verso l'addio a fine stagione – che farebbe spazio all'eventuale arrivo di Osimhen, nel mirino anche di United, Arsenal, Liverpool e Real Madrid. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Mar-23 19:27