Coni: Lombardia e Trentino candidate per Olimpiade giovanile 2028

Il Consiglio nazionale ha dato il via libera all'unanimità. ROMA (ITALPRESS) – L'Italia si candida per ospitare i Giochi Olimpici giovanili invernali del 2028. Il Consiglio nazionale del Coni ha dato il via libera all'unanimità alla candidatura di Lombardia e Trentino per gli YOG. "Abbiamo acceso i motori e ufficializzeremo questa decisione mercoledì mattina nell'incontro con il Comitato Esecutivo del Cio, a Losanna – ha spiegato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio nazionale, a Palazzo H – I Giochi giovanili sono una scommessa vinta dal Cio e coinvolgono tutti i giovani atleti più forti al mondo. La nostra candidatura riguarda due regioni, Lombardia e Trentino. Non ci sarà da costruire nulla grazie alla legacy dei Giochi del 2026. L'unico investimento riguarderà la pista per il pattinaggio di velocità a Baselga di Piné, che per l'Olimpiade giovanile può restare a cielo aperto diversamente da quanto previsto per i Giochi Olimpici". – foto Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Mar-23 14:24