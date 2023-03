Coni: Malagò “Bach in Italia il 19/4, dovrebbe incontrare Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – "Il presidente Bach arriverà in Italia la sera del 19 aprile e resterà il 20 e 21. Il programma esatto non è chiaro ancora perché è condizionato dall'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni". Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio nazionale odierno al Foro Italico. "Di sicuro Bach sarà anche a Milano per incontrare gli uffici che si occupano di Milano-Cortina 2026". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 27-Mar-23 14:13