Schlein “Il Governo pianta solo bandierine ideologiche”

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo in una contingenza economica che, per quanto il governo tenti di nascondere piazzando una bandierina ideologica al giorno, è estremamente grave. Sul Pnrr il governo è indietro e l'Italia non può permettersi di fallire, il Pd presidierà con grande attenzione". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, aprendo la riunione con i gruppi parlamentari riuniti alla Camera per discutere della nuova fase politica. "Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei bambini e delle bambine – ha aggiunto -. Le pressioni per interrompere le trascrizioni, per esempio. Siamo stati nelle piazze di questi giorni con i nostri sindaci e lavoreremo anche qui in parlamento. La destra ha continuato l'attacco facendo saltare la legge cui stavamo lavorando sulle detenute madri e i loro figli. Con un cinismo terrificante". 27-Mar-23