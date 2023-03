Tennis: Torneo Miami, Trevisan vola ai quarti

La toscana batte in due set Jelena Ostapenko MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Martina Trevisan vola ai quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, numero 24 del ranking e 25 del seeding, raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di un "1000" superando per 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del mondo e 24esima testa di serie, in un'ora e 30 minuti di gioco. La Trevisan sfiderà per un posto in semifinale la vincente del match che metterà di fronte Elena Rybakina ed Elise Mertens. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Mar-23 18:42