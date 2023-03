Calcio: Clotet riparte dalla Russia, nuovo tecnico Torpedo Mosca

Il tecnico era stato esonerato per due volte dal Brescia nella stagione in corso MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Esonerato a due riprese in questa stagione dal Brescia, Pep Clotet riparte dalla Russia. Il 45enne tecnico spagnolo è stato infatti annunciato come nuovo allenatore della Torpedo Mosca, attualmente ultima nel massimo campionato con 10 punti dopo 20 giornate. La stagione di Clotet era iniziata la scorsa estate alle Rondinelle: cacciato a dicembre, era stato richiamato dopo sole due gare prima del definitivo allontanamento del mese scorso. Dopo le esperienza anche in Svezia e in Inghilterra, ora per lui la tappa in Russia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Mar-23 19:09