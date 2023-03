Calcio: Tottenham. Obiettivo Nagelsmann, ma ci sono anche Real e Chelsea

Nell'elenco dei candidati al dopo-Conte anche De Zerbi e Luis Enrique LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La stampa inglese non ha dubbi e concorda: Julian Nagelsmann è diventato l'obiettivo numero 1 del presidente del Tottenham, Daniel Levy, dopo una settimana in cui il tecnico tedesco è stato esonerato dal Bayern Monaco e il club londinese ha divorziato da Antonio Conte. Attenzione, però, su Nagelsmann, scrive il Daily Mail, ci sono anche Real Madrid (si continua a parlare di Ancelotti futuro ct del Brasile) e Chelsea (Potter finora non ha convinto). Nel taccuino di Levy anche per questo non c'è solo il35enne allenatore tedesco. Piacciono anche l'italiano Roberto De Zerbi che sta facendo bene al Brighton, senza dimenticare tanti altri candidati che rispondono ai nomi di Luis Enrique, Marco Silva, Steve Cooper, Thomas Frank, Sergio Conceicao, Oliver Glasner e Ange Postecoglou. Infine i tifosi e, secondo la stampa inglese anche parte della squadra, sarebbe felice di riaccogliere Mauricio Pochettino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Mar-23 12:15