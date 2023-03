Motomondiale: Gp Portogallo. Marc Marquez sconterà sanzione negli Usa

Lo spagnolo salterà l'appuntamento in Argentina per l'intervento alla mano ROMA (ITALPRESS) – Costretto a saltare il Gran Premio dell'Argentina dopo l'intervento alla mano destra, Marc Marquez sconterà la sanzione inflitta dopo Portimao, nel successivo Gp degli Stati Uniti. Lo ha deciso il FIM MotoGP Stewards Panel. Allo spagnolo della Honda, infatti, è stato inflitto un "doppio long lap penalty" per quanto accaduto alla curva 3 del Gp del Portogallo con "il pilota numero 93 che è stato eccessivamente aggressivo e ha causato una caduta che ha coinvolto il pilota numero 88 (Miguel Oliveira)". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Mar-23 11:14