Motomondiale: Team Rnf chiede pene più aspre per guida irresponsabile

La squadra di Oliveira torna sull'incidente provocato da Marquez ROMA (ITALPRESS) – Il doppio long lap penalty che Marc Marquez dovrà scontare ad Austin non può bastare. Il CryptoData Rnf Team non ci sta. A due giorni dalla gara di Portimao e dall'incidente di gara "frutto di una guida sconsiderata e irresponsabile, provocato da Marc Marquez (Repsol Honda) ai danni di Miguel Oliveira (CryptoData Rnf)", il team "chiede sanzioni più dure e severe da parte dei commissari sportivi della Fim. Le gare della MotoGP che si tratti di una Sprint o di un Gran Premio della domenica, coinvolgono alte velocità e alta intensità. Ogni pilota vuole vincere a tutti i costi. Tuttavia, un comportamento così aggressivo può spesso portare a conseguenze disastrose, non solo per i piloti stessi ma anche per i loro compagni di gara. L'incidente avvenuto di recente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira dovrebbe servire da campanello d'allarme per i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3. È imperativo ricordare loro la severità delle sanzioni per qualsiasi tipo di guida spericolata e irresponsabile. Il CryptoData Rnf Team condanna questo comportamento e chiede con forza sanzioni più severe per scoraggiare i futuri trasgressori, compresi i piloti del proprio team. Esortiamo i commissari sportivi della Fim a prendere provvedimenti rapidi e decisivi contro questo tipo di guida spericolata, dando l'esempio ai piloti più giovani della Moto3 e della Moto2, nonché a quelli futuri". "Crediamo – si legge ancora nella note – che la sicurezza sia la priorità assoluta in qualsiasi sport. La MotoGP deve intraprendere le azioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti i suoi piloti. Ci auguriamo di sostenere i commissari sportivi della Fim nei loro continui sforzi per sviluppare un ambiente di gara più sicuro e responsabile". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 28-Mar-23 18:30