Sonego batte Tiafoe, agli ottavi a Miami contro Cerundolo

Il piemontese si è imposto in due set, ora la sfida che vale i quarti contro l'argentino MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego agli ottavi di finale del "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 27enne torinese, numero 59 ATP, ha battuto al terzo turno (6-3, 6-4) lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14 del ranking e 12 del seeding, raggiungendo per la seconda volta in carriera gli ottavi nel "1000" della Florida (era già accaduto nel 2021 quando poi fu fermato da Tsitsipas). Prossima sfida che vale l'accesso ai quarti contro l'argentino Francesco Cerundolo, numero 31 del ranking e 25 del tabellone, che ha eliminato a sorpresa il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 ATP e quinta testa di serie. Intanto Sonego si è già garantito il ritorno in top 50 (virtualmente è numero 47). ALTRI RISULTATI TERZO TURNO Adrian Mannarino (Fra) b. Hubert Hurkacz (Pol, 8) 7-6(5), 7-6(0) Christopher Eubanks (Usa) b. Gregoire Barrere (Fra) 6-3, 7-6(7) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Mar-23 08:38