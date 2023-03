Tennis: Torneo Miami. Trevisan si ferma nei quarti di finale

L'azzurra si è arresa in due set, per 6-3 6-0, alla kazaka Rybakina MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Martina Trevisan si ferma nei quarti di finale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, numero 24 del ranking e 25 del seeding, si è arresa alla kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 10, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-0. Per un posto in finale Rybakina se la vedrà con la vincente della semifinale tra la statunitense Jessica Pegula (3) e la russa Anastasia Potapova (27). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Mar-23 21:26