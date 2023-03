Calcio: Fiorentina. Infezione virale, Jovic verso il forfait con Inter

L'attaccante serbo in via di guarigione, ma dovrà effettuare allenamenti individuali FIRENZE (ITALPRESS) – Seduta personalizzata per tre giocatori della rosa gigliata, ovvero Milenkovic, Barak e Terzic con i primi due rientrati nelle scorse ore a Firenze dopo essere stati protagonisti con le rispettive nazionali, mentre il terzo sta ancora smaltendo i postumi di un problema muscolare accusato il 27 febbraio scorso. Jovic invece è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato con la nazionale serba che aveva riscontrato per lui un'infezione virale. Come spiega un comunicato stampa ufficiale del club gigliato sebbene tale problema sanitario sia in via di risoluzione, Jovic dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo. Rientrato a Firenze, dopo gli impegni con la nazionale marocchina, anche Amrabat che domani dovrebbe tornare ad allenarsi coi suoi compagni di squadra. In gruppo già da ieri Biraghi che sabato scorso, a causa di uno stato febbrile, aveva saltato la seduta congiunta contro la squadra dilettantistica del Seravezza Pozzi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Mar-23 19:10