Calcio: Tottenham. Son “Conte un top, mi sento responsabile”

"Non sono riuscito ad aiutare la squadra", ammette il coreano SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – "Sono davvero dispiaciuto. È un allenatore di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme". Da Seul, dove era impegnato con la sua nazionale, Son Heung-min si dice rammaricato per l'addio di Antonio Conte al Tottenham. Sotto la guida del tecnico salentino il 30enne attaccante sudcoreano ha vissuto la sua miglior stagione, chiudendo con 23 gol la passata Premier League. Cifre che però, nell'annata in corso, non è riuscito a replicare: appena sei le reti messe a segno finora in campionato. "Avrei dovuto fare meglio – ammette – Mi sento responsabile per la sua partenza perchè non ho aiutato molto la squadra. Sono grato per quello che ha fatto, è un grande allenatore, farò il tifo per lui". L'incertezza che regna in casa Tottenham potrebbe intanto spingere verso l'addio anche Harry Kane. Stando al "Daily Star", il Manchester United ne avrebbe fatto la priorità per l'attacco, potendo contare anche sulla disponibilità del giocatore al trasferimento, e vorrebbe avviare una trattativa prima della fine della stagione, con la speranza di chiudere attorno ai 90 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Mar-23 10:33