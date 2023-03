Motomondiale: Penalità Marquez slittata ad Austin, Honda fa ricorso

Lo spagnolo avrebbe dovuto scontarla in Argentina ma non ci sarà ROMA (ITALPRESS) – La Repsol Honda ha annunciato di voler fare ricorso contro la decisione della FIM di spostare al Gran Premio delle Americhe di Austin il double long lap penalty inflitto a Marc Marquez per l'incidente provocato a Portimao. Il Cabroncito avrebbe dovuto scontare la penalità nel fine settimana in Argentina ma l'operazione subita alla mano destra lo ha costretto a rinunciare alla tappa sul circuito di Termas di Rio Hondo in programma nel weekend. Alla luce di questo il FIM MotoGP Stewards Panel ha deciso che lo spagnolo sconterà la sanzione ad Austin, decisione che però, a detta della Honda, non è in linea con le attuali norme della MotoGp: la casa giapponese sottolinea infatti che sono stati cambiati i criteri su quando la sanzione va applicata, e che tale modifica arriva due giorni dopo che la sanzione era stata ufficializzata. Da qui il ricorso alla commissione d'appello della FIM in quanto la Honda ritiene che i suoi "diritti e interessi legittimi" siano stati violati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Mar-23 14:10