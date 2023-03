Al via il primo campionato italiano di e-Sport Skater XL

"L'iniziativa sarà fondamentale per avvicinare tanti sportivi" ha detto il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu. ROMA (ITALPRESS) – La Federazione italiana Sport Rotellistici lancia il primo campionato italiano di e-Sport – Skater XL. L'evento andrà in scena domenica 2 aprile presso il salone d'onore del Coni (dalle 9 alle 13). Quella degli sport elettronici è la nuova frontiera contemporanea, con milioni di appassionati, professionisti e alcune discipline riconosciute dal Cio che punta ad inserirle nel programma olimpico. La Fisr si fa trovare pronta ad accogliere la nuova tendenza mondiale con il Campionato E-Sport, dedicato alla sua disciplina olimpica: lo skateboarding. Sarà infatti grazie al gioco Skater XL, della californiana Easy Day Studios, che verranno assegnati i primi titoli italiani della storia, nella disciplina elettronica dello skateboarding. Si apre una nuova strada per il mondo dello sport, non solo di quello a rotelle, avviata tramite il protocollo d'intesa di gennaio 2022, firmato dal Coni e dal Comitato Promotore E-Sport Italia. Protocollo che non ha lasciato indifferente la Federazione Italiana Sport Rotellistici, da sempre in prima linea quando si parla di innovazione e di temi legati ai giovani. Nasce così un progetto ambizioso che guarda alle nuove tendenze del futuro, grazie ad un lavoro che FISR porterà avanti negli anni in stretta sinergia con la Federazione mondiale World Skate. "L'iniziativa sarà fondamentale per avvicinare tanti sportivi – ha detto il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu – L'obiettivo è quello di far crescere le nostre discipline. Gli E-Sport non vanno a sostituire le discipline reali, sono anzi una modalità per far appassionare molti in maniera più diretta e poi, eventualmente, portarli anche alla pratica dello sport reale. Viceversa – ha sottolineato Aracu – è estremamente valido il discorso contrario, con la possibilità che atleti già affermati nello sport reale o praticanti possano diventare i campioni del futuro del nostro sport elettronico. I due mondi non si escludono a vicenda, anzi viaggiano insieme. Quello dell'uguaglianza tra chi pratica gli E-Sport è poi un fattore che va fortemente evidenziato. Tutti possono avvicinarsi a queste nuove discipline, anche chi è impossibilitato alla pratica reale. Si abbattono così ulteriormente tante barriere". Le competizioni saranno due. Nella maschile saranno 16 gli atleti in gara, nella femminile 8. Per i primi tre classificati di entrambe le categorie è previsto un montepremi di 1500 euro per il primo classificato; 1000 euro per secondo; 500 euro per il terzo. – foto ufficio stampa Fisr – (ITALPRESS). gm/red 30-Mar-23 16:03