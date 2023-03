Calcio: Nazionale. Mancini “Ai giovani va data la chance di esprimersi”

"Oltre alle qualità tecniche per me è importante il modo di comportarsi", dice il ct azzurro ROMA (ITALPRESS) – "Poco spazio agli italiani? Il mondo è cambiato rispetto a quando ho iniziato. È un problema del nostro calcio, abbiamo difficoltà nel trovare talenti. Ai giovani va data la possibilità di esprimersi e di sbagliare, i ragazzi apprendono in fretta e migliorano solo sbagliando. Posso capire gli allenatori dei club, ma abbiamo tanti giovani e, dando loro possibilità di esprimersi, possiamo toglierci molte soddisfazioni". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, nel corso dell'evento 'L'(In)sostenibile leggerezza del Calcio' alla facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. "Perseveranza e passione sono doti fondamentali – aggiunge il ct sulla selezione dei convocati -. Cerco prima di tutto la qualità tecnica, ma anche il modo di comportarsi con i compagni. In occasione delle convocazioni agli Europei, non fu semplice perché rimasero fuori tanti giocatori bravi. Ma facemmo delle scelte anche in base a caratteristiche comportamentali. Quella fu la nostra forza per vincere un Europeo quasi impossibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 30-Mar-23 11:19