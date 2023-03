Calciomercato: Al-Hilal. Pronta offerta maxi-ingaggio per Sergio Ramos

Parecchi dubbi sul rinnovo con il Psg e il club dell'Arabia Saudita è pronto a intervenire MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nessuna offerta di rinnovo per Sergio Ramos e il difensore spagnolo potrebbe essere fortemente tentato dall'Arabia Saudita. Secondo L'Equipe il Psg, alle prese con le norme del fair play finanziario, non ha certezze in merito al possibile prolungamento del contratto dell'ex Real Madrid che, da parte sua, avrebbe un'offerta di 30 milioni a stagione dall'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita. Non è tutto perchè secondo il quotidiano spagnolo As, la società di Riad sarebbe addirittura pronta a offrirne 50 milioni a stagione con il benestare politico di un Paese che spinge per un'altra operazione alla Cristiano Ronaldo, un modo per attirare l'attenzione in vista dell'assegnazione dei Mondiali del 2030. Al Psg, secondo L'Equipe, Ramos percepisce uno stipendio da 791.000 lordi al mese, una cifra altissima ma nulla a che vedere con la possibile offerta dell'Al-Hilal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Mar-23 13:07