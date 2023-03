Calciomercato: ManUtd. De Gea in scadenza, respinta 1^ offerta rinnovo

Il club resta ottimista in merito alla permanenza del portiere spagnolo richiesta da Ten Hag MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Al momento l'accordo non c'è, anzi ci sarebbe stato un primo no in attesa delle mosse future. Questo il quadro dipinto dal Daily Mail in merito a David De Gea, in scadenza di contratto con il Manchester United. Il 32enne portiere spagnolo, che ha un ingaggio di 425 mila euro a settimana secondo quanto riportato dal tabloid britannico, è un punto fermo per il tecnico Erik Ten Hag. Proprio l'olandese avrebbe chiesto la conferma di De Gea, ma la prima offerta di rinnovo (al ribasso) avanzata dal club dell'Old Trafford sarebbe stata respinta dall'estremo difensore madrileno. Secondo il Daily Mail, comunque, i dirigenti del ManUtd sono ottimisti, convinti di poter raggiungere presto un accordo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Mar-23 11:50