F1: Gp Australia. Alonso “Box più largo aiuterà a non ricevere penalità”

"A Melbourne spero che sarà un altro week-end forte". MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "A Melbourne spero che sarà un altro week-end forte. Non cambia tanto rispetto a Gedda, dobbiamo concentrarci sulla linea gialla, non dobbiamo andare troppo avanti. Il box è più largo e questo è meglio. La linea centrale, invece, non serve perché si approccia il box guardando di lato: 20 centimetri aiuteranno a Monaco, ad Imola, in circuiti in cui si parte un pò di lato, altrimenti vai a sbattere andando dritto. Bisogna evitare di ricevere penalità in quelle gare, nessuno vuole ricevere penalità in partenza. Non c'è nessun vantaggio nella prestazione sistemandoti poco oltre la linea gialla". Lo ha affermato Fernando Alonso nella conferenza stampa di presentazione del GP di Australia in programma a Melbourne. "La macchina? Dobbiamo aspettare. Vedremo presto. A Baku ed Imola capiremo perché tanti team cambieranno alcuni pezzi che possono mutare la competitività generale. Adesso siamo contenti, le cose stanno andando meglio delle previsioni, abbiamo un buon livello di fiducia, tra alcune gare le macchine cambieranno parecchio negli sviluppi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 30-Mar-23 13:10