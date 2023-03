F1: Gp Australia. Verstappen “Buone possibilità per risultato positivo”

"La pista mi piace ma qui ho vinto una volta sola, nel 2019". MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "La pista mi piace ma qui ho vinto una volta sola, nel 2019. Probabilmente perché, all'inizio degli ultimi anni, non eravamo abbastanza forti. Ora sicuramente speriamo in un risultato migliore. Abbiamo buone opportunità per conseguire un risultato positivo". Lo ha dichiarato il campione del mondo Max Verstappen nella conferenza stampa di presentazione del GP d'Australia in programma a Melbourne. "Lo scorso anno la nostra macchina era in sovrappeso in questa fase della stagione. C'è stato un netto cambiamento tra qualifica e gara e poi non eravamo affidabili ma sapevamo che la macchina non aveva tanto potenziale per il peso della vettura. Lo scorso anno eravamo lenti e ci siamo pure ritirati. Dopo Gedda abbiamo capito rapidamente cosa mancasse, siamo riusciti a lavorare sull'affidabilità, facendo dei grossi passi avanti su ogni tipo di prestazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 30-Mar-23 13:04