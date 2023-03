Tennis: Torneo San Luis Potosi. Errani ai quarti

La tennista romagnola ha battuto in 2 set la spagnola Bolsova ROMA (ITALPRESS) – Sara Errani accede ai quarti del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. La 35enne di Massa Lombarda, numero 99 Wta e settima testa di serie, nella notte italiana ha liquidato al secondo turno con un duplice 6-2 la spagnola Aliona Bolsova, numero 81 del ranking mondiale. Venerdì nei quarti la romagnola troverà dall'altra parte della rete la vincente della sfida tra la messicana Maria Fernanda Navarro Oliva, numero 690 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, e la tedesca Tatjana Maria, numero 65 Wta e seconda favorita del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 30-Mar-23 09:56