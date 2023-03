Pioggia, Verstappen e Alonso protagonisti in Australia

Il meteo condiziona le prime due sessioni di libere, l'olandese fa il miglior tempo di giornata nelle FP1 MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen e Fernando Alonso si dividono la scena con la pioggia nel primo giorno di libere del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Melbourne. L'olandese della Red Bull è il più veloce al mattino, con quello che sarà poi il miglior crono di giornata: 1'18"790. Alle sue spalle, nelle FP1, Lewis Hamilton (Mercedes) staccato di oltre 4 decimi e il compagno di squadra alla Red Bull Sergio Perez (+0"503). Quarta l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0"527"), quindi le Ferrari di Charles Leclerc (quinto a 0"588) e Carlos Sainz (sesto a 0"715). Al pomeriggio, invece, sfreccia Alonso in 1'18"887, rifilando quasi quattro decimi e mezzo a Leclerc. Verstappen deve stavolta accontentarsi del terzo crono a 0"615, davanti alla Mercedes di George Russell (+0"785) e all'altra Rossa di Carlos Sainz (+0"808). Sesto Esteban Ocon su Alpine (+0"838) davanti a Perez (+1"196), chiudono la top ten Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) e Pierre Gasly (Alpine). Fp2 condizionate però dalla pioggia che ha indotto tanti piloti a rientrare ai box. "In queste condizioni meteo – le parole di Sainz – non ha nessun senso girare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 31-Mar-23 08:57