Calcio: Ancelotti “Brasile? lusingato, ma ho un contratto con il Real”

Il tecnico italiano ammette: "I contatti mi sono piaciuti, ma continuerò qui finchè me lo permetteranno" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il Brasile mi ha cercato per farmi allenare la nazionale? Sì, e la cosa mi è piaciuta e mi ha entusiasmato. Però ho un contratto e voglio rispettarlo. E' semplice, anche se nessuno conosce il futuro". Lo ha ammesso il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di campionato contro il Valladolid. "Non sono sorpreso dalle voci e non mi preoccupano – ha aggiunto l'ex mister di Milan e Juventus – L'unica cosa a cui penso è soddisfarmi in questo club mentre sono qui. Tutto il resto è abbastanza chiaro: continuerò fino a quando il Real me lo permetterà. Stiamo facendo molto bene, sento l'affetto del club". Ancelotti però lascia comunque una porta aperta alla Seleçao, anche perché ha cambiato idea sul suo immediato futuro: "Se mi ritirerò dopo Madrid, così come ho detto in passato? No". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Apr-23 16:19