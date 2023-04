Calcio: Sousa “A La Spezia per fare risultato, Mazzocchi out”

"Il nostro progetto prevede la salvezza, questo è il nostro obiettivo" SALERNO (ITALPRESS) – Punta al risultato grande la Salernitana. Paulo Sousa alla vigilia non sembra volersi nascondere: "La mia squadra è aggressiva e concentrata per fare risultato a La Spezia – afferma -. Dobbiamo essere concentrati perché tutte le partite valgono tre punti ed il nostro progetto prevede la salvezza che, fino a quando non sarà raggiunta al cento per cento, resta il nostro obiettivo". Per quanto riguarda Mazzocchi, Sousa ha spiegato che "non ci sarà, ma questa settimana abbiamo lavorato molto sugli spazi corti e sono contento di come il gruppo abbia reagito alle mie sollecitazioni. I ragazzi hanno mostrato applicazione e tutti i giocatori che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali hanno risposto bene". In merito alla formazione, il tecnico granata non disdegna il ritorno di Maggiore da ex, quale alter ego di Lassana Coulibaly nel cuore del centrocampo. "Il ragazzo sta meglio, è più pronto. Ormai è vicino ad imporre il suo gioco nella sua squadra e potrà darci una grande mano nel presente e nel futuro". Sousa, poi, esalta il carattere poliedrico della propria squadra senza dare punti di riferimento agli avversari: "Possiamo giocare con due o tre punte dall'inizio o durante la partita. Anche Bonazzoli – aggiunge il tecnico – si sta applicando di più nel lavorare in funzione ed a disposizione della squadra. In generale la mia Salernitana sta lavorando per migliorare sulla gestione del risultato e sul mantenimento di una certa intensità". "E' aggressiva e questa caratteristiche vogliamo mantenerla fino alla fine per poter assicurare la possibilità di creare e sfruttare le occasioni da rete prodotte", ha sottolineato Sousa. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/xd6/gm/red 01-Apr-23 13:37