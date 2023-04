F1: Gp Australia. Leclerc “Ci è mancato troppo per essere davanti”

Il pilota monegasco della Ferrari: "Avevamo paura che arrivasse la pioggia" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Avevamo paura che la pioggia arrivasse. Ci è mancato troppo per essere davanti. Dobbiamo vedere nel primo settore cosa è successo, bisogna migliorare solo un po' questo. Ho la macchina da gara ma questo non giustifica il settimo posto. Dovevo lavorare meglio. La Mercedes? Sinceramente mi sono concentrato su me stesso, poco sugli altri". Lo ha dichiarato il monegasco della Ferrari Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp di Australia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 01-Apr-23 10:15