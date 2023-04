F1: Gp Australia. Verstappen in pole “Ho quasi colpito un uccello”

Il campione del mondo della Red Bull: "Pista difficile per via dell'asfalto" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per il week-end sarà difficile la gestione delle gomme, tuttavia sono contento del giro e della pole. Per ora non ci sono problemi, cerchiamo di ottimizzare, ho quasi colpito un uccello, succede in circuiti cittadini. Ho fiducia, voglio vincere domani". Lo ha dichiarato il campione del mondo della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio di Australia. "Mi aspettavo una qualifica complicata per via dell'asfalto, che rende difficile la pista – ha aggiunto Verstappen – Perez è dietro? Abbiamo una macchina molto veloce, dobbiamo concentrarci su noi stessi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 01-Apr-23 10:13