Palladino “Sarri un maestro ma il Monza vuole crescere ancora”

Il tecnico dei brianzoli: "Cercheremo di mettere in difficoltà una Lazio forte" MONZA (ITALPRESS) – "Se lo paragono alla gara di andata, il Monza è cresciuto. In questa sosta abbiamo lavorato molto, la squadra sta bene. Domani contro la Lazio dobbiamo giocare una gara d'orgoglio, loro saranno carichi, noi non abbiamo nulla da perdere: dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra forte, seconda in classifica". Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, presenta così la sfida casalinga contro la Lazio, seria candidata in campionato alla piazza d'onore alle spalle del Napoli. "In questa settimana abbiamo studiato la Lazio, Sarri è un maestro del calcio, abbiamo tanto da imparare – sottolinea il mister dei brianzoli in conferenza stampa – Ma le partite fanno storia a se. Abbiamo preparato bene una squadra forte, Gytkjaer è pronto ma ho un comparto offensivo molto forte. Se guardo al futuro non vedo l'ora di giocare con Roma e Napoli, ma ho una squadra grandiosa: stiamo vivendo un percorso di crescita gara per gara, mi piacerebbe in questo step finale fare tanti punti". "Quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi non sono ancora tutti raggiunti a partire dalla salvezza, ma voglio vedere una squadra in crescita, guardando già al prossimo campionato. Gli ultimi due mesi, le undici partite che mancano, sono fondamentali per fortificare il campionato che abbiamo fatto". Sulle assenze di Izzo e Pessina: "Izzo ce lo godiamo noi, speriamo che anche nel futuro possa restare. Ci mancherà Pessina, ma chi lo sostituirà in questa giornata non saranno di meno di loro". Ribadita la forza dei biancocelesti, Palladino sa bene che quella di domani sarà la giornata delle 'ricorrenze': "Centesima gara delle proprietà Berlusconi, cento gare di Di Gregorio, nuovo record di spettatori, io sono da 4 anni a Monza… Vedo in questi anniversari l'opportunità per fare festa". Infine, sulle condizioni del resto della rosa: "Antov ha una distorsione, Marlon ha fastidi al ginocchio, Caldirola ha qualche acciacco ma in complesso tutti gli altri stanno bene". La Lazio di Sarri è avvisata. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/mc/red 01-Apr-23 13:30