Tennis: Torneo San Luis Potosi. Errani e Cocciaretto in semifinale

La romagnola ha eliminato la tedesca Maria, la marchigiana la slovena Zidansek ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la corsa di Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto approdate nelle semifinali del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. Nella notte italiana la 35enne di Massa Lombarda, n.99 WTA e settima testa di serie, ha eliminato nei quarti per 6-2 6-1, in appena 68 minuti di gioco, la tedesca Tatjana Maria, n.65 WTA e seconda favorita del seeding, centrando il quarto successo in altrettante confronti. Prossima avvesaria per la romagnola la slovena Kaja Juvan, n.143 del ranking: tra l'azzurra e la 22enne di Lubiana non ci sono precedenti. La 22enne di Fermo, n.49 del ranking e prima favorita del seeding, ha invece battuto per 6-2 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'altra slovena Tamara Zidansek, n.112 del ranking, che aveva vinto in due set l'unico precedente, al primo turno dell'ITF da 25mila dollari di Padova nel 2018, quando però la marchigiana aveva appena 17 anni. In semifinale Cocciaretto dovrà vedersela con la russa Elina Avanesyan, 20enne di Pyatigorsk, n.165 del ranking: anche i questo caso si tratta di una sfida inedita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Apr-23 10:09