Calcio: Empoli. Zanetti “Col Lecce dobbiamo tornare a fare punti”

"Qui mi giudicano nel lavoro giornaliero e vedono che la squadra è unita" EMPOLI (ITALPRESS) – La sosta è alle spalle e l'Empoli si prepara a tornare in campo per sfidare il Lecce, con l'obiettivo di riportare a casa i 3 punti. "Ci siamo preparati bene per il rush finale – spiega Paolo Zanetti in conferenza stampa -. È importante rimanere tutti uniti e ragionare allo stesso modo. Il grande vantaggio sulla zona retrocessione a noi non ha fatto bene. Quel margine però lo abbiamo preso sul campo. La gara di domani contro il Lecce è molto importante, la prestazione è al centro del nostro obiettivo ma dobbiamo tornare a fare punti e quindi giocheremo per vincere". Il tecnico azzurro si sofferma anche sulla rinnovata fiducia della società nei suoi confronti, testimoniata in settimana dalle parole del ds Accardi: "Ho la fortuna di essere a Empoli – sottolinea Zanetti – si ragiona di calcio in modo ampio e lungimirante. Mi giudicano nel lavoro giornaliero e vedono che la squadra è unita. Tutti rappresentiamo l'Empoli e facciamo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Ci siamo detti le cose in faccia, da uomini, io sto crescendo tanto e l'Empoli mi sta dando tantissimo. Crediamo molto in questa squadra". Zanetti fa anche una riflessione sulla fase offensiva: "Per le prestazioni non posso dire nulla – dice -. Dobbiamo tornare a fare dei numeri, ne ha bisogno la squadra e anche loro". Serve cambiare passo e il tecnico azzurro, contro il Lecce, proverà, a fare le scelte giuste: "La squadra deve equilibrarsi dal punto di vista fisico. Chi è rimasto a Empoli ha lavorato benissimo, chi è stato in nazionale, invece, o non ha giocato o ha giocato tanto – spiega l'allenatore -. Abbiamo qualche incognita, il fatto di giocare di lunedì ci ha permesso di avere un giorno in più per i recuperi. Noi col Lecce siamo le squadre più giovani della serie A. Abbiamo forti motivazioni, sarà una gara tattica, sporca, forse non spettacolare. Mi aspetto una sfida difficile, loro si difendono bene e attaccano con regolarità. Noi abbiamo le nostre armi. Non mi aspetto una gara da tanti gol. Ismajli sta bene, anche Cambiaghi sarà della partita".