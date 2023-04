Calcio: Serie A. Semplici “Abbiamo mostrato grande carattere”

'Volevamo conquistare i 3 punti: non ci siamo riusciti ma va bene così'. LA SPEZIA (ITALPRESS) – "E' stata una gara equilibrata. Nel primo tempo meglio la Salernitana; mentre nella ripresa siamo riusciti a giocare un grande calcio e mi complimento con i miei ragazzi per il carattere mostrato. Volevamo conquistare i tre punti: non ci siamo riusciti ma va bene così". Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha commentato in questo modo il pareggio casalingo, per 1-1, ottenuto in rimonta contro la Salernitana. "Grande merito ai ragazzi che sono entrati a partita in corso perché hanno cambiato al volto alla nostra prestazione – ha poi aggiunto l'allenatore del team ligure -. Maldini ha grandi potenzialità, sto cercando di metterlo nelle giuste condizioni per farlo diventare ancor più importante per la nostra squadra e per il nostro gioco". – foto Image – (ITALPRESS). gbn/pdm/red 02-Apr-23 17:35