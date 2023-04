Calcio: Serie A. Sousa “Punto che muove la classifica”

"Stiamo migliorando il nostro sistema di gioco, dobbiamo essere contenti". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Non sono soddisfatto per il pareggio. Abbiamo giocato una buona partita nella prima parte del match; mentre nel secondo tempo abbiamo sprecato troppi palloni. Questo è il quarto pareggio consecutivo e comunque muove la nostra classifica in zona salvezza". Così Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, dopo il pareggio per 1-1, al "Picco", contro lo Spezia. "Stiamo migliorando il nostro sistema di gioco. Purtroppo alcune mie scelte non sono state 'benevole' con la mia squadra – ha aggiunto il tecnico portoghese – ma dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo". – foto Image – (ITALPRESS). gbn/pdm/red 02-Apr-23 17:49