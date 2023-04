Calcio: Serie A. Thiago Motta “Buona gara, siamo stati molto concreti”

"Barrow? Ha dimostrato di essere forte" BOLOGNA (ITALPRESS) – "E' stata una buona partita, ma non credo sia la migliore della mia gestione: è un buon risultato, ma nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, poi abbiamo fatto 2 gol ed è andata molto bene". Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sull'Udinese. "Potevamo sfruttare meglio le situazioni di gioco perché l'Udinese è una buona squadra; nel secondo tempo abbiamo preso il controllo della partita e siamo stati molto concreti sotto porta. Dobbiamo essere concreti a questo livello e sfruttare le occasioni da gol perché è così che si cambia la partita. Barrow? Ha dimostrato di essere forte e deve alzare il livello giorno dopo giorno: lui – sottolinea – deve allenarsi bene e lavorare per entrare in campo al massimo livello, sta a lui poi mostrare il suo valore. Mi trovo bene coi giocatori più in forma. Hanno tutti la possibilità di mostrare ogni giorno quanto valgono: oggi ha giocato Sansone perché sta bene, ma aspettiamo anche gli altri. Sono qua per schierare chi dà più probabilità di ottenere il risultato". "Mi piace una squadra che giochi a calcio, che vada in avanti, che difenda e lavori insieme. Dobbiamo avere il piacere di difendere compatti come gruppo e squadra – aggiunge Motta -. Nel secondo tempo è andata bene perché l'Udinese ha abbassato il proprio ritmo. De Silvestri e Medel alzano il livello dei più giovani e danno grande valore a questo gruppo, come il rispetto e la voglia di dare il massimo: hanno giocato meno oggi di quello che vorrei dare loro e che meritano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) col/fsc/red 02-Apr-23 15:10