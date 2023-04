F1: GP Australia. Hamilton “Gara folle, secondo posto straordinario”

"Fantastica la lotta con la Aston Martin", dice il pilota Mercedes MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "E' stata una gara folle. Russell è stato sfortunato ma la nostra affidabilità era ottima. Il mio un risultato straordinario, non mi aspettavo di arrivare secondo. In partenza c'è stata una bella battaglia, il progetto è a lungo termine. Vediamo. Essere qui in lotta con la Aston Martin è stato fantastico. Adesso dobbiamo continuare a lottare. Alonso era più veloce di me come passo puro". Lo ha affermato Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, secondo al termine del GP di Australia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/fsc/red 02-Apr-23 10:09